VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Şabaniye Mahallesi Yunus Emre 1.2.3 sokak ve kışla yolu sokaklarında yeni çekilmiş ana şebeke hatlarının bağlantıları nedeniyle; Şabaniye Mahallesi Eski Edremit, Muhammed Emir, Çayüstü, Kışlaaltı sokaklar, Süphan Mahallesi İŞGEM civarındaki sokaklarda 21 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00 arasında planlı su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.