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VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu

Van Su ve Kanalizasyon idaresi (VASKİ) planlı su kesintisine gidileceğini duyurdu.

ÇEVRE 21.08.2021, 09:10
VASKİ’den planlı su kesintisi duyurusu

VASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada; “Şabaniye Mahallesi Yunus Emre 1.2.3 sokak ve kışla yolu sokaklarında yeni çekilmiş ana şebeke hatlarının bağlantıları nedeniyle; Şabaniye Mahallesi Eski Edremit, Muhammed Emir, Çayüstü, Kışlaaltı sokaklar, Süphan Mahallesi İŞGEM civarındaki sokaklarda 21 Ağustos Cumartesi günü sabah saat 08:00 ile akşam saat 17:00 arasında planlı su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde ilerlemesi için gerekli tedbirlerin alındığı çalışmaların tamamlanmasıyla sular verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

Kaynak: İHA

#vaski #VASKİ SU KESİNTİSİ #van
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