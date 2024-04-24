Kışın çetin geçtiği Van'ın Bahçesaray ilçesinde Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kış mevsiminin büyük bölümünde olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Van-Bahçesaray kara yolunu açmak için büyük uğraş veriyor.

Birçok çığ yatağının bulunduğu yolda kapalı bölümün açılması için 1 haftadan bu yana kontrollü olarak çalışmalarını sürdüren Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiyesi'nde görevli 8 personel, 5 iş makinesiyle yüksek dağların yamaçlarından geçen yolu açmaya çalışıyor.

Ekipler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi geçtiği bölgede adeta kardan tüneller oluşturarak ilerliyor. Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgede, çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalarını kontrollü sürdüren ekipler, yolun kapalı olan 51 kilometrelik bölümünün 41 kilometresini açarken, geri kalan 10 kilometre için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kış mevsiminde ulaşıma kapandığı dönemde Bahçesaray'a ulaşım, Bitlis`in Hizan ilçesi güzergahından sağlanıyor.