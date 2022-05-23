Vaski uyardı! Van'da birçok mahallede su kesintisi yaşanacak!
Vaski'den yapılan açıklamaya göre Van'ın birçok mahallesinde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan açıklamada Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak çalışmadan kaynaklı oluşacak enerji kesintisi nedeniyle; Cumhuriyet, Mahmudiye, İstasyon ve Kargalı mahallelerinde zorunlu olarak su kesintisine gidileceğini duyurdu.
VASKİ'den yapılan açıklamada, "Özalp ilçesine bağlı bazı mahallelerde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) tarafından yapılacak çalışmadan kaynaklı oluşacak enerji kesintisi nedeniyle; Cumhuriyet, Mahmudiye, İstasyon ve Kargalı mahallelerinde 23 Mayıs 2022 Pazartesi (Bugün) 10:00 ile 20:00 saatleri arasında zorunlu su kesintisine gidilecektir. Yapılacak çalışmanın hızlı ve programlı bir şekilde tamamlanması için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. Enerji kesintisinin giderilmesiyle birlikte sular tekrardan verilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza önemle duyurulur" Denildi.
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