Vanlıları sahille buluşturacak yolda çalışmalar devam ediyor

Van Gölü'nden daha fazla yararlanması ve sahil kesimlerinin turizme kazandırılması için var gücüyle çalışan Van Büyükşehir Belediyesi, Tuşba ilçesinde adeta dağı taşı dize getirerek, ‘Yol Medeniyettir’ sözünü hayata geçiriyor. Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca sezon başında Çitören-Mollakasım Sahil Yolu’nda başlatılan çalışmalar sürüyor.

9 kilometre uzunluğundaki yolun şu ana kadar 5,8 kilometrelik kısmında ham yol, yarma, dolgu, sanat yapıları, altyapı, stabilize ve menfez çalışması yapılırken, sezon sonuna kadar Mollakasım Mahallesi’ne kadar olan 9 kilometrelik yolun tamamlanması planlanıyor. 20 iş makinesi ve 10’larca personelin hummalı bir şekilde çalıştığı sahil yolu altyapı çalışmalarının ardından önümüzdeki yıl asfaltlanacak.