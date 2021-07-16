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Van Gölü yeni sahil bandı ile turistlerin gözdesi olacak

Van’ın en kalabalık ilçesi İpekyolu’nda hayata geçirilecek olan “sahil bandı” projesi ile Van Gölü, İran ve Irak’tan gelen yabancı ve yerli turistlerin gözdesi olacak.

ÇEVRE 16.07.2021, 19:35 16.07.2021, 20:06
Van Gölü yeni sahil bandı ile turistlerin gözdesi olacak

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, “Van’ın potansiyelini optimum seviyede kullanmayı amaçlıyoruz” dedi.
İpekyolu Belediyesi tarafından ilçenin sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki ‘sahil bandı' projesinin yapımı devam ediyor. Projede 2 milyon metrekarelik alanla şehrin en gözde alanı sayılan kıyı şeridi ıslah edildi ve alt yapısının büyük kısmı tamamlandı. Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sahil bandı projesi başta olmak üzere İpek Kültür Eğlence Merkezi, eğitim köşkleri, kadın spor merkezi, sanat parkı, sanat galerisi, sanat sokağı projesi gibi mega projeler hakkında bilgi verdi.

“Van’ımızın potansiyelini kullanmak istedik”
Gazetecilerle birlikte sahil bandı çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, projenin alt yapısının büyük bir kısmının tamamlandığını ve 2022 yılında 1 milyon metrekarelik alanı hizmete açmayı planladıklarını belirtti. Kaymakam Aslan, “Burası 1720 rakımlı dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü. Göreve geldiğimizde sadece Edremit ilçemizde bir sahil bandının olduğunu gördük.

Ancak İpekyolu ilçemizin 3 kilometrelik bir sahil bandı var. Bizlerde istihdamla alakalı problemi çözebilmek için turizm kenti olan Van’ımızın potansiyelini kullanmak istedik. Burayı İran ve Irak’tan gelen yabancı ile birlikte yerli turistler için cazip bir destinasyon olması adına, sahili üstümüze düşecek şekilde eğlenecek ve dinlenecek alan haline getirmeyi planlıyoruz. Teleferik, havuz, piknik ve satış alanlarının olduğu birçok alanda hizmet verilecek bir merkez haline getirmeyi hayal ettik ve planladık” dedi.


Alanda şu ana kadar birçok çalışma yaptıklarını anlatan Aslan, “Daha önce burada yüzlerce ahır vardı. Hiç kimseyi mağdur etmeden o ahırları yıktık. Derelerimizden gölümüze pislik akıyordu ve bunları temizledik. Her gün bu alanı düzenli olarak temizliyoruz. Amacımız burayı turizme kazandırmak, istihdama katkı sağlamak ve Van’ın potansiyelini optimum seviyede kullanmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Projede kumsallar korunacak”
Proje çerçevesinde 60 metrelik genişliğinde 3 kilometre uzunluğunda olan kumsalın korunacağını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Vatandaşlar tarafından Van Gölü’nün şifalı olduğuna inanılıyor. Bu alanda tarihimizi yansıtan Urartular’dan kalma Van Kalemiz var. İnanç turizminde önemli bir potansiyele sahip Horhor Medresesi ve yine o bölgede Horhor kaynak suyu var. Buranın yeşillendirilmesi, havuzların kaynak sularını doğa dostu olan oradan sağlayacağız. Çok umutlu ve çok heyecanlıyım. Projenin şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Kaynak: İHA

Yorumlar (15)
zehra y. 22 saat önce
o güzelim 15 temmuz şehitler parkına başı boş sokak köpeklerin korkusundan ne yerli nede yabancı turister ziyaret edemiyorlar
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Vanlı 3 saat önce
İskele ünüversite ası hani bölgrnin en büyük milet bahcesi olucaktı hiç tuşbadan haber yok böyle giderse 10 yıl sonra belki yapaelar
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MEHMET SELİM SEVEN 22 saat önce
AĞAÇ DİK DOĞAYA CAN VER.
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Serhat 9 saat önce
Trafiğe bir care bulun her yeri bozdunuz var olan yollari kaldırımları yiktiniz kara yagmura dayanikli kelebek taşlarını kaldirdiniz yerine sahte asfat döküyorsunuz sirf rant para cebe indirmek için ALLAH kabul etmesin.
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Tebrikler 7 saat önce
Sayın kaymakamımız bu kesinlikle gerekli ve güzel bir hizmet. Sizin deyiminizle Çiçekli'den Üniversiteye kadar bütün kıyı ve sahiller böyle ihya edilmelidir. Edremit Belediyesi de Kocaeli Parkından Havaaalanına kadar sahil bandı yapmalıydı. Tuşba Belediyesi de 15 Temmuz Parkından üniversiteye kadar sahil bandı yapmalıydı. Ama mahallerden geçip göle karışan dere ve kanallar temizlenmedikçe ne sahil bandı fayda eder, ne de insanlar oralarda oturabilir.
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Esnaf 22 saat önce
Allah kabul etmesin iki ayı aşkındır Yüzbaşıoğlu sokağını bozdunuz ve iki aydır yapmadınız esnaf toz duman çamur içinde.ikiyildir pandemi buyilda çalışma yüzünden bayramımız heba oldu yazıklar olsun
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Bülent 19 saat önce
Nerede yapılıyor
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Van 7 saat önce
DSİye ait olan şehir içindeki bütün kanallarda temizlik gerekiyor. En önemlisi Kurubaş Deresi, Akköprü Deresi, Şamran Kanalı pislik içinde ve sadece lağım akıyor.
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Van Gölünü korumak mı? 7 saat önce
ŞAMRAN KANALININ SİMSİYAH VE LAĞIM AKAN SUYUNU VE YÜZLERCE KAMYON YÜKÜ KİRLİLİĞİNİ, TIKANMIŞLIĞINI GÖRECEK BİR KURUM, BİR BASIN, BİR YETKİLİ YOK MU BU ŞEHİRDE? EDREMİT'TEN GÖLE KADAR ŞAMRAN KANALI SKANDAL BİR KİRLİLİK İÇİNDE.
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