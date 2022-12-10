Van Gölü havzasının misafir kuşları göçe başladı

Yaz boyunca Van Gölü havzasındaki sulak alanlarda misafir olan başta flamingolar olmak üzere birçok kuş türü, havanın soğumasıyla kışı geçirecekleri sıcak bölgelere göç etmeye başladı.

ÇEVRE 10.12.2022, 16:35 10.12.2022, 16:45
Van Gölü havzasının misafir kuşları göçe başladı

Göçmen kuşların kilometrelerce süren göç yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü havzası, 240'a yakın kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Üreme ve kuluçka dönemlerini Van'da geçiren birçok kuş türü havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç ederken, kuzey ülkelerinden yaban ördeği ve kazı gibi türler de kışı geçirmek için Van Gölü havzasına akın ediyor.

Konakladıkları alanlarda oluşturdukları görüntülerle doğaseverlerden de ilgi gören kuşların gruplar halinde kış boyunca konaklayacakları bölgelere göçü, fotoğraf tutkunları ve kuş gözlemcileri tarafından kayıt altına alınıyor.

"Kuzey bölgelerindeki kuşlar da kışı geçirmek için bölgeye akın ediyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine, havaların soğuması ve kar yağışının başlamasıyla bölgedeki kuş hareketliliğinin arttığını söyledi.

İlkbaharda Kuzey Afrika'dan Van Gölü Havzasına gelen flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türünün sıcak bölgelere gittiğini belirten Adızel, şunları kaydetti:

"Yaz göçmeni türlerin çoğunlukla iç bölgelere veya Kuzey Afrika yönüne flamingoların da İran'ın Urmiye Gölü ve Hazar Deltası'na gittiğini biliyoruz. Üredikten sonra Van Gölü havzasında birkaç aylık misafirlikten sonra ülkemizin iç bölgelerine veya Hatay Belen yönünden Kuzey Afrika'ya seyahat ediyorlar. Gidenler arasında flamingoların yanı sıra dik kuyrukları ve birçok kıyı kuşunu sayabiliriz. Birçok kuş türü buradan giderken, bizden daha kuzeydeki ülkelerde yaşayan kuşlar da kışı geçirmek için bu bölgelere akın ettiler. Kışı burada geçirecek olanların arasında yaban kazları ve ördeklerini sayabiliriz. Daha önce sadece yaban ördekleri gelirken koruma çalışmalarıyla özellikle Erçek bölgesinde birkaç yıldan bu yana yaban kazlarını da görmeye başladık. Üstelik sayıları epey yüksek. Bu durum oldukça sevindirici."

Van Gölü havzasında 240'a yakın kuş türünün bulunduğunu dile getiren Adızel, bunların bir kısmının yaz göçmeni, bir kısmının kış göçmeni olduğunu, bazı türlerin ise yılın her döneminde bölgede kaldığını anlattı.

Son yıllarda üniversitelerin etkisiyle üretilen bilimsel bilginin kullanılması sonucu çok sayıda alanın "koruma bölgesi" ilan edildiğini aktaran Adızel, şöyle devam etti:

"Bunlardan bir tanesi de kesin koruma altına alınan Erçek Gölü bölgesidir. Koruma altındaki bölgelerde kuş popülasyonlarında artışlar kaydediliyor. Bu da bir emeğin sonucu olarak bilim insanlarını sevindiren bir durum. Ülkemiz kuş göç yolları anlamında, Afrika, Avrupa ve Asya arasında bir köprü vazifesi görüyor. Sulak alanlarımızın miktarı da oldukça iyi. Bunları korumak, geliştirmek başta biz bilim insanları, vatandaşlar ve avcılar olmak üzere hepimize düşüyor. Buraları bir kuş cennetine çevirmek hepimizin elinde."AA

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