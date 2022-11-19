8 milyona yakın başvuru alan sosyal konut projesine olan ilgi İlk Evim Arsa'da da gösterildi. TOKİ eliyle yapılacak İlk Evim İş Yerim projesinin ikinci etabını oluşturan arsa satışları yoğun ilgi gördü. Başvuruların 10 Ekim tarihinde başladığı İlk Evim Arsa'da 1 milyon 100 binin üzerinde bir başvuru rakamına ulaşıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, elektrik, su, doğal gaz alt yapıları ve planları tamamlanmış, inşaata hazır 1 milyon konut arsa projesi ile ilgili bir açıklama yaptı.

Bakan Kurum, "İlk Evim İlk İş Yerim projemizde arsa ve iş yerine başvuru sayılarımız da netleşti. 1 milyon 177 bin 56 vatandaşımız arsaya başvurdu. Müstakil arsa için 956 bin 79 Müşterek arsa için 220 bin 977 başvuru oldu. İş yeri için ise 73 bin 135 başvuru var" dedi.

Van'dan İlk Evim Arsa'ya 26 bin 700 başvuru yapılırken, Adana 35 bin, Adıyaman 6 bin 250, Afyonkarahisar 14 bin, Ağrı 5 bin 50, Amasya 2 bin, Ankara 100 bin, Antalya 23 bin, Artvin 1000, Aydın 7 bin, Balıkesir 20 bin, Bilecik 3 bin 900, Bingöl 8 bin, Bitlis 5 bin 500, Bolu 1750, Burdur 4 bin 500, Bursa 13 bin, Çanakkale 9 bin, Çankırı 7 bin 500, Çorum 13 bin, Denizli 16 bin, Diyarbakır 30 bin, Edirne 8 bin, Elazığ 17 bin 500, Erzincan 6 bin 500, Erzurum 17 bin 500, Eskişehir 28 bin, Gaziantep 45 bin, Giresun 2 bin, Gümüşhane 750, Hakkari 4 bin 200, Hatay 25 bin, Isparta 6 bin 750, Mersin 7 bin, İstanbul 50 bin, İzmir 25 bin, Kars 6 bin 500, Kastamonu 1750, Kayseri 25 bin, Kırklareli 11 bin, Kırşehir 12 bin 500, Kocaeli 1500, Konya 55 bin, Kütahya 12 bin, Malatya 12 bin 500, Manisa 18 bin, Kahramanmaraş 12 bin 500, Mardin 17 bin 500, Muğla 5 bin 500, Muş 5 bin 500, Nevşehir 12 bin 500, Niğde 10 bin, Ordu 1500, Rize 300, Sakarya 11 bin, Samsun 5 bin, Siirt 5 bin, Sinop 1000, Sivas 13 bin 500, Tekirdağ 17 bin, Tokat 3 bin, Trabzon 500, Tunceli 1250, Şanlıurfa 40 bin, Uşak 6 bin, Yozgat 7 bin, Zonguldak 2 bin, Aksaray 10 bin, Bayburt 900, Karaman 14 bin, Kırıkkale 7 bin, Batman 9 bin, Şırnak 8 bin 550, Bartın 250, Ardahan 2 bin 200, Iğdır 3 bin 500, Yalova 1500, Karabük 4 bin, Kilis 3 bin, Osmaniye 6 bin 500, Düzce'den bin 500 başvuru yapıldı.

PROJE DETAYLARI...

Öte yandan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) projeye dair şu detayları paylaşmıştı: 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahipleri çoğunluk sağlar ve inşa konusunda yardım talep ederse TOKİ Başkanlığı destek olacak. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.

Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. Elektrik, su, kanalizasyon, stabilize yol altyapıları 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.

Van Bölge Gazetesi