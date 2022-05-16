Van'da yağışlar çiftçinin yüzünü güldürdü

Geçtiğimiz yıl tüm yurtta olduğu gibi Van'da da çiftçiler zor bir dönemden geçmişti. Özellikle geçtiğimiz yıl barajlarda su seviyesinin düşmesi ve beklenen yağışların olmaması nedeniyle, beklenen verim elde edilememişti. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan yoğun yağışlar Van'da ve ilçelerinde de etkisini gösterirken, yağan yağışların toprağa ve ekilen ürünlere iyi geldiği belirtildi.

Bu yılki verimden ümitli olduklarını belirten Vanlı çiftçiler, yağışların tarıma olumlu bir şekilde yansıyacağını ifade ettiler. Son yıllarda kuraklık yaşanması nedeniyle ürünlerden bekleneni alamayan Vanlı çiftçilerin, son aylarda yağan kar ve yağmur yağışlarıyla birlikte yüzü güldü. Yağışların bu şekilde devam etmesi ve özellikle bahar aylarında yeterli yağışları alınması durumunda Van'da tarımsal kuraklık yaşanmayacağını ifade eden çiftçiler, ekilen ürünlerin bol olacağını dile getirdiler.

Özellikle geçtiğimiz yıl büyük bir kuraklık yaşadıklarını ve ektikleri ürünlerden bekledikleri verimi alamadıklarını belirten Vanlı çiftçiler, Nisan ve Mayıs yağmurlarının, bereket ve bolluğun habercisi olduğunu vurguladılar. Bu aylarda yağan yağmurların tarım için çok faydalı ve bereketli olduğunu söyleyen çiftçiler, bu yılın buğday üreticisi için verimli geçeceğini, mevsimin özellikle bu yağmurların devam etmesi koşullarında, geçmiş yıllardaki rekoltenin yakalanacağını tahmin ettiklerini belirttiler. Geçen yaşanan kuraklıktan dolayı çok zararları olduğunu belirten çiftçiler, bu sene yağışlardan dolayı durumlarının daha olmasını beklediklerini belirterek, bu yıl beklenen verimi elde etmeyi beklediklerini söylediler.

Bölgegazetesi