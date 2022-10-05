Van'da semt pazarını su bastı! Esnaf ve vatandaş isyan etti

Van İpekyolu’na bağlı semt pazarı, su borularının patlaması sonucu su içinde kaldı, defalarca yetkilileri aradıkları ve bir çözüm bulamadıklarından yakınan esnaf ve müşteriler bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.

ÇEVRE 05.10.2022, 10:38
Van'da semt pazarını su bastı! Esnaf ve vatandaş isyan etti

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