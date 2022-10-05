Van'da semt pazarını su bastı! Esnaf ve vatandaş isyan etti
Van İpekyolu’na bağlı semt pazarı, su borularının patlaması sonucu su içinde kaldı, defalarca yetkilileri aradıkları ve bir çözüm bulamadıklarından yakınan esnaf ve müşteriler bu soruna bir çözüm bulmalarını istedi.
ÇEVRE 05.10.2022, 10:38
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Namaz Vakti 05 Ekim 2022
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|17
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|7. Fenerbahçe
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|8
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|9
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|P
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|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
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|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
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|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
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|7
|13
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|7
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|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
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|8
|8
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|8
|7
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|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
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|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4