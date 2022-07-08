Van'da mikserlerden dökülen beton artıkları, yolları kirletiyor

Van'dan hazır beton dolum tesislerinden çıkan beton mikserleri fazla dolumdan dolayı yüklenen betonları yollara dökerek çevre kirliliğine neden olurken, sürücülerin de işlerini zorlaştırmaya devam ediyor.

Kentin en işlek caddelerinden biri olan Çavuşbaşı Caddesi'nde yola dökülen betonlar, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Özellikle bazı araçların süratli geçmesinden dolayı, taş parçalarının etrafa saçılmasına da neden oluyor. Özellikle yokuş ve dik yollarda dökülen betonlar, bir yandan çevre kirliliğine sebep olurken bir yandan da yolu kullanan sürücüler için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Çevredeki vatandaşlar ve şoförler, yetkililere seslenerek soruna bir an önce çözüm bulunmasını istedi. Betonların kurumasıyla yolda oluşan tepeciklerden şikayet eden sürücüler, "Maalesef kentin birçok işlek caddesinde bu tür görüntülere rastlamak mümkün. Dikkat etmiyorlar. Birçok noktada dökülen betonlardan dolayı tepecikler oluşuyor.

Buda ister istemez caddeyi kullanan sürücülerin araçlarına ciddi zararlar veriyor. Özellikle tonajları yüksek olan bu araçların şehir merkezinden geçmemesi gerekiyor. Hem yollara hem de çevreye ciddi zararlar veriyorlar" ifadelerini kullandılar.

Bölgegazetesi