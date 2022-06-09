Van'da hasarlı yapıların yıkımı sürüyor

YTY AVM yanında bulunan ve eski Van Özel İdaresi binası olarak bilinen ağır hasarlı binada başlatılan yıkım çalışmaları sürüyor. Van'da 2011 yılında yaşanan iki büyük depremin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen depremin izleri halen silinmedi. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde meydana gelen 7,2 ve 5,6 şiddetindeki iki büyük deprem sonrasında 644 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce vatandaş ise yaralanmıştı.

Van depreminin üzerinden 11 yıla yakın bir süre geçmesine rağmen, kent merkezinde birçok noktada hasarlı binalar halen yıktırılmayı bekliyor. Bu kapsamda Van depreminde ağır hasar alan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki hasarlı binada yıkım çalışmaları devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve yıkım kararı verilen birçok bina yıktırılmayı beklerken, bunlardan hasarlı olan binalar tek tık yıktırılıyor. 2011 yılında Van'da meydana gelen depremler sonrası birçok bina yerle bir olurken, birçok bina ise ağır hasar almıştı.

Depremin üzerinden yıllar geçmesine rağmen, kent genelinde halen depremin izleri devam ediyor. 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde kentte meydana gelen depremlerde 31 bin bina ağır hasar görürken, ağır hasarlı binaların birçoğu yıktırılırken, bir kısmı ise halen yıktırılmayı bekliyor.

bölgegazetesi