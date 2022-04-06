Van'da afiş ve broşür kirliliği…

Kentin muhtelif yerlerine gelişigüzel asılan reklam amaçlı afişler görüntü kirliliği oluşturuyor. Van'da birçok noktada gelişigüzel asılan ve tarihleri geçmesine rağmen sökülmeyen afiş ve broşürler, büyük tepkiye neden oluyor. Kent genelinde trafolara, elektrik direklerine, duvarlara gelişigüzel asılan afişler, çirkin görüntü oluştururken, duyarlı vatandaşların ise tepkisine neden oluyor.

Van'da hemen hemen her noktada bu tür görüntülerle karşılaşmak mümkün olurken, etrafa gelişigüzel asılan ilan, reklam ve afişler görüntü kirliliği oluşturuyor. Eski diş hastanesinin bulunduğu binaya gelişigüzel asılan afiş ve broşürler adeta bir çöplüğü andırıyor. Van'da özellikle elektrik direkleri, aydınlatma direkleri, trafolar, duvarlar gibi her yere yapıştırılan afişler, görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Afişler ve ilanlar etkinlikler bittikten sonra da yapıştırıldıkları yerlerde uzun süre kalarak görüntü kirliliği yaratmaya devam ediyor. Gelişigüzel asılan ilanlar sebebiyle rahatsız olan vatandaşlar, belediyelerin bu kirliliğe bir an önce son vermesini istedi. Kentin birçok yerinde billboardlar olmasına rağmen, gelişigüzel her tarafa çeşitli etkinlikleri içeren afiş, ilan ve pankartlar asılıyor. Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan eski diş hastanesinin bulunduğu binanın ön cephesine asılan afişler, büyük çevre kirliliği oluşturuyor.

Duruma tepki gösteren duyarlı vatandaşlardan Turan Sönmez, "İlimizde hemen hemen her noktada bu tür görüntülerle karşılaşmak mümkündür. Gelişigüzel asılan afiş ve broşürler, çevre kirliliği oluşturuyor. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. Bazı noktalar artık çöplüğü andırıyor. Bu görüntüler ilimizin imajına yakışmıyor. Hemen hemen her noktada billboardlar var. Afiş ve broşürlerin billboardlara asılması gerekiyor. Umarım yetkililer bu konuda gerekli denetimleri yaparlar. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.