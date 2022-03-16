Van'da 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 6, Başkale'de 10, Çaldıran'da 16, Çatak'ta 9, Edremit'te 4, Erciş'te 29, Gevaş'ta 12, Gürpınar'da 21, İpekyolu'nda 4 ve Muradiye ilçesinde ise 1 olmak üzere toplam 112 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.İHA