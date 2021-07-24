Van Büyükşehir Belediyesi bir mahallenin daha yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi, Gürpınar ilçesine bağlı Sakalar Mahalle yolundaki asfalt ve yol çalışmalarını tamamladı.

ÇEVRE 24.07.2021, 12:58
Van Büyükşehir Belediyesi bir mahallenin daha yolunu asfaltladı

Van Büyükşehir Belediyesi kırsal ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bayram tatilinde de çalışan Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 5 kilometrelik Sakalar Mahalle yolunu tamamlayarak mahalle halkının hizmetine açtı. Yolun reglaj ve alt yapı çalışmalarını tamamlayan ekipler, asfalt serimini de bitirdi. Ayrıca Ulaşım daire Başkanlığı ekiplerince çizgi çalışması da yapılan mahalle yolu modern bir görüntüye kavuştu.
Gürpınar ilçesinde toplamda 13,3 kilometre sıcak asfalt çalışması yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, 8,3 kilometrelik Bağrıyanık ve Yoldüştü Mahalle yolarında da çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

#van büyükşehir belediyesi
Yorumlar (5)
Vatandaş 1 gün önce
Bir de Eminpaşaya el atsalar, vAllahi araçlarımızı her ay ön düzene koyuyoruz
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Edremit 1 gün önce
Edremit seyir tepesi - nur tatar spor salonu arasındaki yolun yapımı da bir an önce bitse iyi olur.
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Yol medeniyettir 24 saat önce
Mart, nisan, mayıs, haziran ve temmuz bitti. Bahar ayları bitti. Yazdan iki ay bitti. Bir ağustos kaldı. Eylül, ekimde şehir hareketlenir okullar açılır. Ama yine de üç aylık çalışma sezonu kaldı. Lütfen bütün yapımına başlanan ve yapılacağı vaad edilip henüz başlanmamış bütün prestij cadde ve sokaklarda çalışmalar kalabalık ekiplerle bütün cadde ve sokaklarda eş zamanlı olarak kaliteli ve titiz bir şekilde başlatılıp erken zamanda da bitirilsin. Çarşının her yanı toz duman, her yer kazılmış haldedir. Çalışmalar sadece birkaç noktada var ve oldukça yavaş ilerliyor. Ayrıca Şabaniye Caddesi, Eski Cezaevi Caddesi, Kale Yolu, Suvaroğlu Caddesi, Gölbaşı Sokak, Hacı Osman Sokağı gibi cadde ve sokaklar da yenilenecekti. Sezon bitmeden berbat olan bu yollar ve mahallelerdeki bütün cadde ve ara sokaklarda yamalı ve bozuk olan yollar yeniden asfaltlanırsa iyi olur. Gerek Karayolları, gerekse her belediye sorumluluk alanındaki bölgelerde yoğun bir yol açma, yol genişletme, yol asfaltlama, yol yenileme, kavşak, refüj, kaldırım gibi çalışmalara yoğun olarak başlamalıdır. Van'ın en büyük üç eksiği Temizlik zaafiyeti , Yol sorunları ve Yeşil Alan eksikliğidir. İnşaAllah bu üç problemle ilgili olarak önümüzdeki üç ay içerisinde çok önemli mesafeler alınır.
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Bay X 1 gün önce
Keşke Hoşap ve köylerinin de yolunu hatırlayıverse yetkililer. Bir yıldır toz duman içinde gidip geliyor arabalar.
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Edremit yeni cami 11 saat önce
Edremit merkez ilçe fakat yolları yayla yolu gibi nede olsa yapmayacaklar niye yazıyorum ki!!!
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