Tuşba Belediyesi'nin karla mücadelesi devam ediyor

Tuşba Belediyesi, ilçede dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi adına oluşturduğu karla mücadele ekiplerinin, yolları açık tutmak için yürüttüğü çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belediye Başkanı Salih Akman’ın direktifleri doğrultusunda daha önce koordine edilen ekiplerce, kar yağışının etkili olduğu andan itibaren zaman kaybetmeden karla mücadele çalışmalarına başlandı. Ekiplerin, karla mücadelede çalışmaları yüksek kesimlerde etkili olan tipi yüzünden zorlukla yürütüldüğü ifade edildi. Kar yağışı ve buzlanmanın ulaşımı olumsuz etkilediği ilçede ekiplerce, ana yolların tamamının açıldığı, ara yolların ise kar temizleme çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

Tuşba Belediyesi’nce, oluşturduğu karla mücadele ekiplerinin; 12’si teknik, 36’sı operatör ve saha olmak üzere toplam 48 personel ve kamyon, greyder, beko loder, dozer ile tuzlama araçlarından oluşan toplam 36 araçla ilçe sınırlarında bulunan 657 kilometrelik yol ağını açık tutmaya çalışıldığı belirtildi.