Türkiye’nin ikinci büyük sebze hali Van’a yapılıyor

Eski sebze-meyve halinin şehrin içinde kalmasından ötürü Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak bir proje hazırlayarak yeni toptan sebze ve meyve halini kuruyor.

İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı tarafından Erciş yolu üzerinde kurulacak olan kompleks, 357 dönümlük arazisi ile Türkiye’nin en büyük ikinci sebze ve meyve hali olacak. Tuşba’nın Topraktaş Mahallesi’nde çevre yolu bağlantılı da olacak proje için çalışmalar başladı. Yeni hal kompleksinin içerisinde belli metrekare ölçümlerine sahip dükkânlar, idari bina, ibadethaneler, yeşil alan, otopark, sosyal alanlar ile kamyoncular garajı yer alacak.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, 357 dönüm büyüklüğünde olan Sebze ve Hali Kompleksi’nin arazisinde inceleme yaptı. Vali Ozan Balcı, “Kentin ihtiyaçları doğrultusunda Van’ımıza yeni bir Sebze Hali yapmak için çalışmalara başladık. İnşallah kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız” ifadelerini kullandı.İHA