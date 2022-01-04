Sarıkamış şehitleri için Erek Dağı’na tırmanış
Van Büyükşehir Belediyesi Sarıkamış Şehitlerini anmak için Erek Dağına tırmanış düzenleyecek.
Büyükşehir Belediyesi Kültür Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kültür ve Doğa Yürüyüş Etkinlikleri kapsamında 9 Ocak Pazar Günü Sarıkamış Şehitlerini anmak için 3 bin 204 metre yüksekliğindeki Erek Dağına tırmanış düzenliyor. Sabah 03:00 başlayacak olan tırmanış saat 17:00 de son bulacak. Tırmanışa teknik araç-gereç ve giyime sahip ve kış dağcılığı eğitimi bulunan kişiler katılım sağlayabilecek. Etkinlik 20 kişi ile sınırlı olacak.
Tırmanış etkinliğine katılmak isteyen dağcılar kayıtlarını Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından yapabilir.
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