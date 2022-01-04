Milyonluk yatırım Park AVM’nin akıbeti ne olacak? Çilesi hâlâ sürüyor...

2010 yılında temeli atılan ve tamamlanması yıllar süren City Van AVM’nin derdi bitmek bilmiyor. Yapılmaya başlandığı günden beri dillerden düşmeyen AVM, 2019 yılında alelacele açıldı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde dev bir ucubeyi andıran AVM’nin çilesi bitmek bilmedi.

Önce adı Park AVM olarak değiştirildi, daha sonra sorunları cereyan etmeye başladı. Bir gün elektriği kesilen AVM’nin, diğer gün suyu, doğalgazı, asansörü, yürüyen merdiveninde sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Kentte yaşayan vatandaşların yıllarca umutla beklediği AVM, beklentileri bir türlü karşılayamadı. AVM’de her geçen gün yeni bir sorun yaşanınca, içerisinde çalışan esnaflar bir bir işyerlerini kapattılar. Daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi, kendisine ait olan 75 dükkanı 120 milyon liraya satışa çıkardı. Açılışı yılan hikayesine dönen ve açılıştan sonra da alay konusu olan milyonluk yatırımın kapısına kilit vuruldu ve Park AVM’de kentteki birçok yapı gibi yok olmaya mahkum edildi.

‘Ruhsatı yoktu’

Akıbeti merak konusu olan Park AVM’nin son durumunu Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Özdek’e sorduk. Özdek, AVM’de tadilatın olduğunu ve 4 ay içerisinde açılacağını dile getirdi. Bugüne kadar kapalı olmasının nedenlerini anlatarak sözlerine başlayan Özdek, “Park AVM’nin bugüne kadar kapalı olmasının sebeplerinden biri de ruhsatının olmamasıydı. Biz yeni yönetim olarak ruhsat aldık. Akabinde de İstanbul’a gittik ve çok düzgün, kurumsal çalışan, 19 tane AVM işleten bir kiralama şirketi bulduk. Kiralama şirketi ve danışmanlık şirketine AVM’yi verdik. AVM’yi, içinde tamamen kurumsal markalar olacak şekilde yeni bir tasarımla açmayı hedefliyoruz” dedi.

‘4 ay’

Özdek, yeni bir düzen ile AVM’yi açmayı düşündüklerini belirterek “Şu anda AVM’de tadilat var. Geçmiş dönemde ciddi sorunlar yaşamış. Çatısı, yürüyen merdiveni, dönen kapısı ve daha birçok şey hasar görmüş durumda. Bunların tadilata ihtiyacı var. Bizler yeni yönetim olarak bunları elden geçireceğiz. Yeni bir düzen ile AVM’yi açmayı düşünüyoruz. 4 ay içerisinde sorunlarını ve hasarları halledip açacağız. Açıldıktan sonra 2 bin insan oradan ekmek yiyecek” diye konuştu.

‘Binlerce insan oradan faydalanacak’

AVM için gerekli adımların atılması gerektiğini ifade eden Özdek, “Park AVM, Van için bir katma değerdir. Van’ın ticareti, turizmi ve ekonomisi için önem taşımaktadır. Binlerce insan oradan faydalanacak. AVM, yüzde 50 vatandaşın, yüzde 50 ise belediyenindir. Dolayısıyla belediyenin bu konuda hassas davranması gerekmektedir. Bir an önce açılması için adımlar atılmalıdır. Biz Vali Bey ve Belediye Başkanı ile görüşmelerimizi yaptık. Bize gereken yardımı yapacaklarını söylediler” şeklinde konuştu.

Fatma Polatcan / WanHaber.com Özel