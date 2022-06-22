Marmaris’in en genç ormanı yanıyor
Dün akşam saatlerinde başlayan orman yangınına gün ağarınca havadan müdahale başladı. Marmaris’in en genç ormanı olan bölgeye 14 helikopter ve 20 uçak su taşıyor.
Türkiye’nin yine ciğerleri yanıyor…
Geçen yıl da Marmaris’ti yangının adresi, bu yıl da değişmedi.
Hava aydınlandı, uçaklar havalandı
Yangın, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda, akşam saatlerinde çıktı.
Gece boyuncu karadan müdahale yapıldı, hava aydınlanınca da helikopter ve uçaklar havalandı.
Marmaris’in en genç ormanı
20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris’in en bakir, en genç ormanının küle dönmemesi için müdahale ediliyor.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.
Vatandaşlar yine tüplerle yollarda
Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek için kollarını sıvadı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi.
Bölgeden iyi bir haber gelmesi bekleniyor.
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