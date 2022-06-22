Marmaris’in en genç ormanı yanıyor

Türkiye’nin yine ciğerleri yanıyor…

Geçen yıl da Marmaris’ti yangının adresi, bu yıl da değişmedi.

Hava aydınlandı, uçaklar havalandı

Yangın, Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda, akşam saatlerinde çıktı.

Gece boyuncu karadan müdahale yapıldı, hava aydınlanınca da helikopter ve uçaklar havalandı.

Marmaris’in en genç ormanı

20 helikopter ve 14 uçakla Marmaris’in en bakir, en genç ormanının küle dönmemesi için müdahale ediliyor.

Ekipler, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Vatandaşlar yine tüplerle yollarda

Bölgeye gelen vatandaşlar da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etmek için kollarını sıvadı.

Nedeni henüz bilinmeyen yangın için devletin tüm imkanları seferber edildi.

Bölgeden iyi bir haber gelmesi bekleniyor.

Ensonhaber