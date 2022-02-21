Leylekler bu yılda göç etmedi
Milyonlarca leylek bu yılda Iğdır'ı tercih etti. Soğuk havalara rağmen leylekler göç etmedi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nin Çukurova’sı olarak bilinen Iğdır, dört mevsim leyleklere ev sahipliği yapıyor.
Her yıl binlerce göçmen kuşu ağırlayan ve özellikle leyleklerin uğrak mekanı olan Iğdır’da leylekler bu yıl da göç
etmedi.
Barınmak ve üremek için sürekli olarak sıcak bölgelere göç eden leylekler, Iğdır’da havaların sıcak olmasından dolayı göç etmiyor. Iğdır’ın sembolü haline gelen leylekler, yuva için genellikle elektrik direkleri, baca ve cami üstlerini tercih ediyor.
Her yıl olduğu gibi bu yıl da göç etmeyen leylekler, kent merkezindeki Iğdır Valiliği'nin çatısında kış mevsimini geçiriyorlar.
Havalar sıcak olduğu için leyleklerin gitmediğini belirten Osman Yücebaş isimli vatandaş, “Doğuda Iğdır mikroklima iklim özelliğine sahip olduğu için kışın sıcak oluyor. Iğdır sıcak olduğundan dolayı leylekler burayı terk etmiyor.
Baharın gelmesi ile göç eden leylekler de tekrar geri gelecekler” dedi.
Kentin sembolü haline gelen leyleklerin heykellerine ise şehrin her yerinde rastlamak mümkün.
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