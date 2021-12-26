Edremit Belediyesi'nin karla mücadele çalışmaları devam ediyor

Edremit ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışmalarına geceli gündüzlü devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan araçlarla 30 mahalle ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, olumsuz bir durumun yaşanmasının da önüne geçiliyor. Vatandaşların kardan olumsuz etkilenmemesi için canla başla çalışan ekipler, ilçenin her noktasında mücadele veriyor. 24 saat esasına göre teyakkuzda olan ekipler, ana arterler başta olmak üzere tüm cadde, sokak ve ilçeye bağlı tüm köy yollarını açarak kapalı yol bırakmadılar.



Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kar temizleme çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “İlçemizde etkili olan kar yağışı ile birlikte Fen İşleri Müdürlüğümüzce kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Karla mücadele ekiplerimiz gece gündüz çalışmalarını 7/24 aralıksız sürdürüyor. Sorumluluk alanımızda kapalı yol bulunmamaktadır” dedi.İHA