Çaldıran’da yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’in katılımıyla yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

ÇEVRE 02.02.2023, 11:13
Çaldıran’da yaban hayvanları için yemleme çalışması yapıldı

Çaldıran’da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları, insanlar kadar doğal yaşamı da etkiliyor. Yaban hayatına yönelik her yıl düzenli aralıklarla uygulanan yemleme faaliyetleri, bu sene de Kaymakam Türker’in öncülüğünde sürdürülüyor. Kar yağışının etkisini arttırdığı bugünlerde, doğada yaşayan hayvanların aç kalmaması için Koç Ovası’nın Çatalca mevkiine yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, geçen yıllara göre bu yıl kar yağışının geç başladığını söyleyerek, “İlçemiz 2050 rakımlı konumuyla birlikte kış aylarında hava sıcaklığının geceleri eksi 45 dereceleri bulduğu bir yerleşim birimidir. İlçemizde bugünlerde etkili olan kar yağışı ile birlikte yaban hayvanları için ilgili birim yetkilileriyle beraber yemleme çalışması yaptık.

Koç Ovası’nın Çatalca mevkisi sulak alan ve hayvanların geçiş noktalarından biridir. Önümüzdeki günlerde yine ilgili kurumlarla beraber sınır hattında, yüksek rakımlı tepelerde yaban hayvanları için yemleme çalışması yapacağız” dedi.

Yemleme çalışmasına Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Tahir İsmailoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Yalvaç, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsmail Coşkun, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Necip Çınarcı, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Erol Taş, Av Komisyonu Üyesi Nasır Bilici, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Şube Müdürü Yunus Bakıcı ve HAYDİ personelleri de katıldı.

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