Cadde değil, oto galericiler sitesi…

Van'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi, özellikle satılık ve kiralık araçların oto pazarına çevrildi. Caddede hemen hemen her noktada üzerlerinde satılık veya kiralık ilanlar bulunan araçlar, galericiler esnafından tepki çekiyor.

ÇEVRE 07.11.2022, 10:15
Cadde değil, oto galericiler sitesi…

Van'da yaşanan trafik sorunun yanı sıra, kentin en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi, özellikle satılık ve kiralık araçların oto pazarına çevrildi. Kentin birçok işlek caddesinde aynı durumla karşılaşılırken, Cumhuriyet Caddesi'nde üzerlerinde satılık veya kiralık afişleri bulunan araç sayısı her geçen gün artıyor.

Kaldırım işgali ve park sorununun yoğun olarak yaşanmasının yanı sıra, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi'nin de galericiler sitesine dönmesi, trafiği felç etmenin yanı sıra, galericiler esnaflarını da ciddi anlamda rahatsız ediyor. Yol ve kaldırım üstüne satılık ya da kiralık araç konulması yasak olmasına rağmen, yol kenarlarına park edilen birçok aracın üzerinde satılık veya kiralık ilanları bulunuyor. Van'ın hemen hemen her sokağında ve caddesinde kaldırım işgalleri her geçen gün artarak devam ediyor.

Yol kenarları ise, satılık veya kiralık araçların işgali altında. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan son rakamlara göre Van'da araç sayısı 76 bin 599 olurken, kentteki trafikte her geçen gün yoğun artıyor. Kentin prestij caddelerinden birisi olan Cumhuriyet Caddesi'nde gelişi güzel parklar, üzerlerinde satılık veya kiralık afişler bulunan araçlar yüzünden trafik akışı olumsuz etkileniyor.

Kentte, üzerine sahipleri tarafından satılık veya kiralık yazıları yapıştırılan ve daha sonra sokak, cadde ve halka ait açık alanlarda park edilen araçlar uzun süre park edildiği yerleri de işgal ediyor. Park alanı bulamayan araç sürücüleri duruma tepki göstererek sokak, cadde ve halka açık otopark alanlarının galeriye çevrildiğini belirtti.

Araçlarını satmaya çalışan onlarca kişi araçlarına satılık yazısı yazdıktan sonra Van'ın en işlek alanlarının bulunduğu sokak, cadde ve halka açık oto park alanlarına park ederek burada araçlarının satılması için uzun süre bekliyor. Satılık araçların beklediği sokak, cadde ve halka açık otoparklar tam anlamıyla işgal edilirken, vatandaşlar ise, sokak ve caddelerde park edilen satılık araçlardan dolayı zaman zaman sıkıntılar yaşadıklarını, halka açık oto park alanlarına park edilen araçlardan dolayı da boş yer bulamadıklarını belirtti.

Araç satışlarının oto galerilerde yapılması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, insanların araçlarını cadde üzerine park ederek araç camlarına yapıştırdıkları yazılarla satış yapılmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurguladılar. Duruma tepki gösteren duyarlı vatandaşlar, "Araçların satışları oto galerisinde olmak zorunda. Araçlarını cadde ve sokaklara park ederek, üzerine satılık yazısı asarak satmaya çalışanlara yetkililerin müsaade etmemesi gerekiyor. Sokakta araçlarını satmaya çalışanlar hakkında cezai işlem uygulanmalı. Bu durum Van'da trafik akışını ciddi anlamda etkilerken, kente de yakışmıyor. Umarız yetkililer bu konuda harekete geçer" ifadelerini kullandılar.

Van Bölge Gazetesi

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