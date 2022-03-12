Beşyol'daki çirkin görüntü ortadan kaldırıldı

Van'ın İpekyolu İlçesi Beşyol Meydanı'nda bulunan Aydın Talay Yeraltı Çarşısı'nın, Hz. Ömer Camii ve Dabbağoğlu Parkı'nın yanında bulunan sıva kaplamaları dökülmüş baca ve çevresindeki demir iskeleler ile aylardır asılı bulunan bez parçası nihayet kaldırıldı. Beşyol Mevkii'nde yer altı çarşısının olduğu bölümde bulunan ve çirkin görüntü oluşturan baca, aylardır onarım bekliyordu.

İskeleler bırakılmasına rağmen yağışlardan dolayı onarılamayan ve çirkin görüntü oluşturan o baca, haberimiz üzerine reklam afişleri ile kaplanarak, güzel bir görüntü oluşturuldu. Yaklaşık 6-7 metre uzunluğundaki bacaya tutturulan kiremit renkli taş kaplamaların düşmesi ve çirkin görüntü ardından, geçtiğimiz yıl baca tadilattan geçirilmek istenmişti. Yer altı çarşısının üst bölümleri tamamen elden geçirilmiş, söz konusu alandaki anlamsız demir korkuluklar kaldırılmış, yerdeki parke taşları ve aydınlatma direkleri tamamen yenilenmişti.

Çirkin görüntü oluşturulan baca da tadilat edilmek istenmişti. Bacanın çevresine iskeleler dikilmiş, çevresi bez örtü ile çevrilmiş, ancak yağmur ve kar yağışlarından dolayı çalışma yapılamamıştı. Gazetemizde yer alan haberin ardından harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bacanın çevresine Van Alışveriş Festivali'nin reklam afişlerini kapladı. Eski çirkin görüntü, yerini güzel bir görüntüye kavuşturdu. Vatandaşların sosyal medyadan Büyükşehir Belediyesi ve emeği geçenlere teşekkür mesajları dikkat çekti.

Bölgegazetesi