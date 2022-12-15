Acil önlem alınmalı!

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve geçtiğimiz aylarda tamamen yıkılan Eski Van Su ve Kanalizasyon (VASKİ) Binasının bulunduğu alanda araçların gelişi güzel park edilmesi görüntü kirliliğine neden olurken madde bağımlılarının ise meskeni haline geldi.

ÇEVRE 15.12.2022, 15:27
Acil önlem alınmalı!

23 Ekim ve 9 Kasım depremlerinde ağır hasar gören ve geçtiğimiz aylarda tamamen yıkılan Eski Van Su ve Kanalizasyon (VASKİ) Binasının bulunduğu alanda araçların gelişi güzel park edilmesi görüntü kirliliğine neden olurken madde bağımlılarının ise meskeni haline geldi. Van depremlerinde ağır hasar gören Ahmed-i Hani Parkı yanında yer alan eski VASKİ hizmet binası ve Şerefiye Mahallesi Hastane 2 Caddesi'nde bulunan Belediye İş Merkezi geçtiğimiz aylarda belediye tarafından yıktırıldı. Yıkımın ardından boş kalan arazi açık otopark olarak kullanılmaya başlandı. Otopark olarak kullanılan yer, bağımlıların meskeni haline geldi. Çevre esnafları yetkililerin bu duruma bir çözüm bulması için çağrıda bulundular. 

“OTOPARK ALANINA DÖNDÜ”

Yıktırılan binanın olduğu alanın adeta otoparka döndüğünü söyleyen esnaflardan E.S, “ Burası şehrin göbeğinde bulunan bir alan. Önceden yıkık dökük olan bina tamamen kaldırıldı ancak yerine kötü bir görüntü bırakıldı. Gelen giden araçlarını bu alana park ediyor. Düzensiz park yüzünden bir de araçlar mahsur kalıyor. Bunun için tartışmalar da yaşanabiliyor. Bizim bu alan yüzünden dükkânlarımız da işlerimiz de durdu. İnsanlar bu taraftan geçmekten korkuyor.” Dedi.

“BAĞIMLILARIN MEKÂNI HALİNE GELDİ”

Binanın yıkılmasının ardından sürekli olarak köşelerde ve araçların arasında bağımlıların olduğunu aktaran esnaf  “  Gece ve gündüz fark etmiyor. Bu alan bağımlıların mekânı haline geldi. Biz yıllardır bu alanda esnaflık yapıyoruz. Burada can güvenliğimizin tehlike altında olduğunu hissediyoruz.  Her köşeden biri çıkıyor. Burası kalabalık bir alan, akşam vakitlerinde bir insana saldırabilirler. Çünkü para için her şeyi yapabilirler. Yetkililer bu duruma bir çare bulsunlar.” İfadelerini kullandı. 

“MERKEZİ ALAN GÜZEL DEĞERLENDİRİLMELİ”

VASKİ binasının olduğu alanın merkezi bir konumda olduğunu ifade eden bir başka esnaf ise, “Burası 3-4 dönüm yerdir. Burayı niye boş bıraktılar? Buraya bir tane görevli bıraksınlar. Kimse kimseye sıkıntı yaşatmaz. Burada geçen hafta kavga çıktı. Yanlış park yüzünden kazalarda oluyor.Burada görevlilerin olması daha doğru olmaz mı? Van'ın göbeği, merkezi bir yer. O kadar güzel de konumda olan bir yeri daha güzel bir şekilde değerlendirirse daha güzel olmaz mı?” Şeklinde konuştu.

Yenidoğugazetesi

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