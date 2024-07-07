Kültür ve Turizm Bakanlığının düzenlediği Van Kültür Yolu Festivali kapsamında Van Atatürk Kültür Parkı'nda sahne alan sanatçı Cem Adrian, konser esnasında bir kişinin pet şişeli saldırısına uğramıştı. Pet şişenin yüzüne isabet etmesine rağmen istifini bozmadan konserine devam eden Cem Adrian, alanda bulunan Vanlılardan büyük alkış almıştı. Kendisine pet şişesi gelen tarafa gül uzatan Cem Adrian, yaşanan hadise sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

VANLILARI UTANDIRDI

Konser sonrası sitem etmesi beklenilen Cem Adrian sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile tüm Vanlıları utandırdı. Kendisine yapılan saldırıyı Van'a ve Vanlılara mal etmeyen Cem Adrian, büyük sanatçıya yakışacak bir paylaşım yaptı.

Cem Adrian Instagram hesabından, "Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez "Ki ben dikeni de severim gülden ötürü..." Muhteşemdiniz Van. Her şey için minnettarım." paylaşımında bulundu.