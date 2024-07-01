Prof. Dr. Canan Karatay, 'Karatay Sözü' adlı YouTube kanalında paylaştığı videoda, haşimato hastalığının nedenlerini ve yaygınlığını anlattı. Özellikle deterjan ve dezenfektanlardaki kimyasalların sağlığa olumsuz etkilerini vurgulayan Karatay, bu maddelerin tiroid bezine zarar verdiğini ifade etti.

"Ülkemizde Patladı"

Karatay, yaptığı açıklamada, "Ülkemizde bromür, florür ve klorür gibi toksinler patladı. Bu maddeler vücuda girdiğinde, iyodun tiroidde hormon üretmesini engelliyor. Aşırı titiz anneler ve hanımlarda bu durumu çok sık görüyoruz. Kanda anti-TPO ve anti-TG değerlerinin yüksek olması, otoimmün reaksiyonun bir belirtisidir. Ayrıca, Türkiye'de yaygın olan iyot eksikliği de bu durumu tetikliyor," dedi.

İyot Eksikliği ve Zehirlenme

Prof. Dr. Karatay, iyot eksikliğinin bromür, klorür ve diş macunlarında bulunan florür zehirlenmeleri nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. "Bu maddeler, vücutta tiroid hormonlarının yapımını engelliyor. Hipotiroidi, kronik tiroidit ve haşimato hastalığı bu durumun sonuçlarıdır. Bu otoimmün hastalıkların başlıca nedeni vücuda giren toksinlerdir," dedi.

Kimyasallardan Kaçınmanın Önemi

Karatay, sağlık sorunlarına neden olabilecek kimyasallardan kaçınmanın önemine değinerek, "Bu üç madde vücuda girdiğinde, tiroidin hormon yapımında kullandığı iyodu bağlanmasını ve hücrelere girmesini engelliyorlar. İyottan korkmayın, ancak bromür, klorür ve florürden uzak durun," dedi.

Otoimmün Hastalıkların Artışı

Prof. Dr. Karatay, otoimmün hastalıkların yaygınlığının arttığını ve bu hastalıkların başlıca nedeninin vücuda giren toksinler olduğunu belirtti. Özellikle bromürün bu konuda çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Karatay, sağlıklı bir yaşam için bu maddelerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Sağlıklı Yaşam İçin Uyarılar

Sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve haşimato hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarından korunmak için Prof. Dr. Canan Karatay’ın önerilerine dikkat edilmesi gerekiyor. Deterjan ve dezenfektanlar gibi kimyasalların kullanımına dikkat ederek, tiroid sağlığınızı koruyabilirsiniz.