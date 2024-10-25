Sağlık alanında pek çok sağlık merkezi yapımı devam ederken, öte yandan da hekim atamaları yapılıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 119. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kura listesine göre Van’a 36 uzman hekim, 18 hekim olmak üzere toplam 54 hekim kadrosu tahsis edildi.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanana tebligat metni ve isim listesine göre; S.B.Ü Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi başta olmak üzere çok sayıda ilçe hastanesine de hekim kadrosu tahsis edildi.

VAN İL SAĞLIK MÜDÜRÜ TOSUN’DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Van için yapılan 54 kişilik hekim kadrosu tahsisi için teşekkür mesajı yayımlayan Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, “Bakanlığımız tarafından 119. Devlet Hizmet Yükümlülüğü (DHY) Kurasında ilimize 36 uzman hekim, 18 hekim olmak üzere toplamda 54 kadro tahsis edilmiştir. İlimizde göreve başlayacak hekimlerimize başarılar diliyoruz. Sağlık Bakanımız Sayın Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na teşekkür ederiz.” dedi.

Van’a açılan kadro ve hastaneler ise şu şekilde;