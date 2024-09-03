VASKİ Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı ile İller Bankasının birlikte yürüttüğü Çaldıran Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında ihalesi yapılan Çaldıran Atık Su Arıtma Tesisi projesinin bedelinin 96 milyon 878 bin TL olduğu da açıklandı.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Civaklı ve Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Murat Öztürk, yapımı devam eden tesislerde incelemelerde bulundu.

VASKİ Genel Müdür Yardımcısı İrfan Civaklı, son yılların en önemli projelerinden birini hayata geçireceklerini kaydederek; “Göreve geldiğimiz günden bu yana iyi ve etkili işler yapmaya gayret ediyoruz. Çaldıran ilçesinde dev bir projeye imza attık. Bu tür projelerin devamı elbette gelecektir. Şimdiden Çaldıran’a hayırlı olsun” dedi.

YIL İÇİNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

VASKİ’nin son dönemde önemli işlere imza attığını söyleyen Plan Proje Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Murat Öztürk ise, “Tesisimizin inşaatı son sürat devam ediyor. Bu projeyi 2024 yılı içerisinde bitirmeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.