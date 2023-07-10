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Sezon başından itibaren 13 ilçedeki mahalle ve tarımsal arazi yollarında hummalı bir çalışma yürüten Büyükşehir Belediyesi, yolları daha konforlu hale getirmek ve çiftçilerin tarımsal arazilerine ulaşmalarını kolaylaştırmak için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Mahalle yollarında stabilize, iyileştirme, altyapı, menfez ve baks çalışmaları yapılırken, arazi yollarında ise ham yol, iyileştirme ve genişletme gibi çalışmalar yürütülüyor.

Tamamı Büyükşehir Belediyesi’nin idari işgücüyle yürütülen çalışmalar kapsamında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerin, Gürpınar ilçesi Savacık, Yoldüştü, Cevizalan, Yedisalkım, Hoşap, Üçgen, Arındı, Akbulut ve Öveçli Mahalleleri, Edremit İlçesi Bakacık- Doğanlar- Ayazpınar grup yolu, DSİ ve TOKİ yeni yol çalışması, Özalp İlçesi Memetalan, Gültepe ve Çavuşlar Mahalleleri, Saray İlçesi Koçbaşı, Karahisar, Kazlıgöl Mahalleleri, Çaldıran İlçesi, Yaykılıç, Direkli, Yukarı Sağmalı Mahalleleri, Başkale İlçesi Oğulveren ve Örmeteş Mahalleleri, Bahçesaray ilçesi Elmayaka, Kaşıkçılar, Yaylakonak Mahalleleri, Muradiye Alkasnak, Açıkyol, Ünseli Mahalleleri, Çatak İlçesi Sırmalı ve Narlı Mahalleleri, Tuşba Alaköy, Halkalı, Mollakasım ve Atmaca mahalleleri, Erciş İlçesi Tırmıklı, Ulupamir, Söğütlü ve Göze Mahalleleri ile Gevaş İlçesi Dilmetaş, Yemişlik ve Yanıkçay Mahalleleri başta olmak üzere birçok mahalle ve arazi yolunda yoğun bir çalışma yürüttüğü kaydedildi.

Ayrıca ekipler, merkez ilçelerdeki ana ve ara arterlerde yama, bakım ve onarım çalışmaları yürütürken, Sahil Yolu ve Edremit Elmalık Yolu’nda da çalışmalarını sürdürüyor.