Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı

Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Bölge Haberleri 17.01.2023, 01:43
Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı

Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden biri olan Van Gölü’ne kıyıları bulunan Bitlis’in Ahlat ilçesindeki sahillerde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Türkiye'nin en büyük, sodalı özelliği ile de dünyanın en büyük gölü olan Van Gölü'ne kıyısı bulunan Ahlat ilçesinde seyrine doyumsuz gün batımı görüntüleri ortaya çıkıyor.

Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünürken İlçenin sahilinde bulunan eski ve yeni iskeleye inen vatandaşlar oluşan manzarayı hem izlemenin keyfini yaşıyor hem de ortaya çıkan güzel görüntüyü cep telefonlarıyla kaydediyor.

Arkadaşları ile birlikte sahildeki eski iskelede gün batımının oluşturduğu güzel görüntüyü izleyen ve fotoğraflayan Ahmet Yamlı, “Ahlat’ta Van Gölü’nün kıyısında iskeledeyiz şu anda. Hem eski iskele hem de yeni iskele gün batımını izlemek için gerçekten çok güzel bir yer. Bizde bu saatte gün batımını izlemek ve fotoğraflamak için buraya geldik. Gerçekten bu güzelliğin herkes tarafından görülmesi gerekiyor. Bizde herkesi bu güzelliği görmek için buraya davet ediyoruz” dedi. İHA

#van gölü
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