Akaryakıt fiyatlarında sert artışlara neden oldu.

İsrail'in İran'ı vurduğu 13 Haziran'da Brent petrolün varil fiyatı 1 günde yüzde 10 yükseldi, 78 dolara kadar çıktı.

Sektör kaynaklarına göre, bugününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 51 kuruş, TL, motorin grubunda 3 lira 30 TL fiyat artışı yapıldı.

MOTORİN 55 LİRAYI, BENZİN 52 LİRAYI AŞTI

Dün gece fiyata yansıyan zam sonrası motorin 55 lirayı, benzin 52 lirayı aştı.

DİZEL ARAÇTA DEPO BAŞINA 500 LİRA FARK VAR

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası, bir dizel aracın deposunu doldurmak için 500 lira daha fazla ödenecek.

BENZİNLİ ARAÇTA DEPO BAŞINA 270 LİRA FARK VAR

13 Haziran'dan itibaren gelene zamlar sonrası 60 litrelik depoya sahip benzinli araç için ise 270 liralık fark oluşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.