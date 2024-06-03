Çalışan annelere önemli bir müjde geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) Avrupa Birliği'nin (AB) desteğiyle çalışan annelere yönelik bir proje başlatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Başvurular başladı

Çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşmanın önüne geçmek için anneleri desteklediklerini, kayıtlı istihdamda kalmalarını sağladıklarını ifade eden Işıkhan, projenin ikinci dönemine başvuruların bugün itibarıyla başladığını aktardı.

Işıkhan, şunları kaydetti:

Proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Eğitimli ve sigortalı çocuk bakıcılığının teşvikini de sağlamayı hedeflediğimiz projeden 7 bin kadın faydalanacak.

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti.

Şartlar ve başvuru adımları

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan anneler başvuru yapabilecek.

Aynı zamanda çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneler bu projeden yararlanabilecek.

Anneleri kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanan projeye e-Devlet üzerinden başvuru yapılıyor.

https://uyg.sgk.gov.tr/AvrupaBirligiveDisIliskilerProjePortali/EducareBasvuru adresi üzerinden ilgili e-Devlet sayfasına ulaşılıyor.

Giriş yaptıktan sonra ilk etapta kimlik ve iletişim bilgileri doğrulama adımını geçtikten sonra ilgili projenin başvuru sayfasına ulaşılıyor.