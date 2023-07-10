Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Van Şubesi Müdürü Metin Er, VANTB Başkanı Nayif Süer’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, TMO’nun 2023 yılı hububat alımı konusu gündeme geldi.

Ziyaret sonrasında açıklama yapan Başkan Süer, “TMO Van Şubesi Müdürlüğü, 2023 yılı hububat alımına başlıyor. TMO Van Şubesi ile lisanslı deposu bulunan Şevginler Holding arasında protokol imzalanmıştır. Gerçek kişi olan çiftçilerimiz veya tüzel kişilik olarak çiftçilik yapan firmalar, TÜRİB kaydını borsamıza yaptıktan sonra ürün satışlarını gerçekleştirebileceklerdir. Bölgemize hayırlı olsun. TÜRİB kaydı için borsaya gelecek olan çiftçilerin, Ziraat Bankası’ndan açılacak ELÜS hesabı belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi ile şahsen müracaat etmeleri gerekiyor. Tüzel kişilik olan firmalar ise oda kayıt belgesi, ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri, Ziraat Bankası ELÜS hesabı belgesi, ile müracaat etmeleri gerekiyor. Ürünler, TMO’nun protokol yaptığı Şevginler Holding Lisanslı Deposu'nda teslim alınacak. TMO’nun satın alacağı hububatlar, 21 bin ton kapasiteli lisanslı depoda muhafaza edilecek. Başta arpa, buğday ve mısır olmak üzere çeşitli hububatlar, TMO Genel Müdürlüğünün belirlediği 2023 yılı fiyatları üzerinden satın alınacak” dedi.

Hasat döneminin başladığını söyleyen VANTB Başkanı Süer, “Van’ımız, bölgemiz ve ülkemiz için bereketli topraklarımızda kutsal emek veren çiftçilerimiz için hasat dönemi başlamıştır. Çiftçilerimizin büyük emeği var. Bereketli toprakları ekerek, ülkemize büyük hizmetler veren çiftçilerimizi kutluyorum. Çalışan ve üreten çiftçilerimiz, bizler için birer gurur kaynağıdır. TMO’nun hububat alımlarını yapmasını son derece önemsiyoruz. TMO üzerinden yapılan satışla, çiftçilerimizin ürünleri ellerinde kalmıyor. Bu çerçevede başta Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, TMO Genel Müdürümüz Ahmet Güldal’a, TMO Genel Müdür Yardımcısı Ümit Orhan’a, TMO Van Şubesi Müdürü Metin Er ve ekibine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca, lisanslı depoculuk yatırımını Van’a kazandıran ve aynı zamanda üyemiz olan Şevginler Holding Onursal Başkanı Celal Şevgin’e ve Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Şevgin’e teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.iha