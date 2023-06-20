Yeni hükûmetin kurulmasından hemen sonra, kabine üyelerinden çalışacakları ekipleri bildirmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bürokrasiye yapılacak yeni atamaları bu hafta içinde tamamlayacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, ilk kabine toplantısında Erdoğan, bakanlardan çalışacakları ekipleri kendisine bildirmesini istedi. Bu kapsamda her bakanın, Cumhurbaşkanına bakan yardımcılıkları ve üst düzey bürokratlarla ilgili alternatifli liste sunduğu öğrenildi.

Erdoğan’ın, kendisine bildirilen isimler üzerinde yaklaşık bir haftadır çalışma yaptığı belirtildi. Erdoğan’ın bu listeler üzerinde yaptığı değerlendirmenin tamamlandığı ve bu hafta içinde bürokrasiye yeni atamalar yapılabileceği ifade edildi.

Özellikle bakan yardımcılıklarına, her bakanlık için en az bir eski milletvekilinin atanacağı belirtiliyor.

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEKLER

Eski milletvekillerinden bakan yardımcılığına gelecek olanların, bir anlamda, saha ile hükûmet arasında köprü görevi üstlenecekleri, partiden ve vatandaştan gelecek talepleri hükûmetin gündemine taşımakla görevli olacakları ifade edildi.

Öte yandan, Şahap Kavcıoğlu’nun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bilgisi dışında BDDK Başkanlığına getirildiği iddialarının da doğru olmadığı belirtildi. Kavcıoğlu’nun atamasına Erdoğan’ın, Şimşek’le görüşerek karar verdiği ve Şimşek’e ‘Uyumlu çalışacağınıza inanıyorum’ dediği öğrenildi.

AK Parti kurmaylarına göre, seçim süreci boyunca dövizdeki hareketliliği bir şekilde kontrol ettiği için Erdoğan, Kavcıoğlu’nu ‘uygun bir göreve’ atadı.

GENEL BAŞKANVEKİLLİĞİ GÖREVİ EFKAN ÂLÂ'NIN

AK Parti’de genel başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılıklarına atama yapıldı. Parti kaynaklarından alınan bilgiye göre, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevine Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan âlâ atandı. Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine ise Mehmet Ali Zengin getirildi.

HABER7