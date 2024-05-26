Başıboş sokak köpekleri ülkenin en büyük sorunlarından biri haline geldi. Sokakları güvensiz hale getiren başıboş köpekler, vatandaşlara saldırıyor.

Bu saldırılardan şanslı olanlar hafif sıyrıklarla kurtarıyor ancak ne yazık ki çoğu ağır yaralanma ve ölümlerle sonuçlanıyor.

Saldırıların yanı sıra trafikte de yola atlayan sokak köpekleri yüzünden ölümlü kazalar meydana geliyor.

Sokak hayvanları yüzünden tehlikeli hale gelen sokaklar için AK Parti harekete geçti.

AK Parti, bu hafta Meclis'te grubu bulunan partilerle bir araya gelecek. Ortak bir karar alınması için çalışma yapılacak.

Grup başkan vekillerinin görüşmelerinin ardından, konu bu alanda çalışan vekillerle istişare edilecek.

Meclis kapanmadan yasalaşması bekleniyor

Çalışmanın Meclis ayağını AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu yürütecek. Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin de görüşleri alınacak.

Tüm veriler toplandıktan sonra teklif oluşturulacak. Teklifin Meclis kapanmadan yasalaşması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaklaşık 15 günlük bir çalışma takvimi planlanıyor. Meclis'ten ortak bir tavırla karar alınması bekleniyor.

Sahiplendirme teşvik edilecek

Bakanlıklar tarafından ortak hazırlanan teklife göre sokak köpeklerinin daha sağlıklı ortamlarda yaşatılmasına çalışılacak. Hayata geçirilecek düzenleme ile sahiplendirme desteklenip teşvik edilecek.

Barınakların sayısı artacak

Barınakların hem sayısı artırılacak hem de mevcut olanlar modernize edilip sürdürülebilir hale getirilecek. Başıboş sokak köpeklerini kısırlaştırma ve çip takma işlemleri ile tedavi, bakımları da bu barınaklarda sağlanacak.