Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan düzenlemeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, yönetmeliğin getirdiği zorunlulukları şöyle anlattı:

"Akıllı Hız Destek Sistemi; sürücülere yol ortamına uygun hızı korumasına yönelik bildirimler sağlar. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur. Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemi; sürücülerin uyanıklığını değerlendirir ve uyarılarda bulunur. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur. Gelişmiş Sürücü Dikkat Dağınıklığı Uyarı Sistemi; sürücünün dikkatini değerlendiren uyarılarda bulunur.

Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında zorunludur. Olay Veri Kaydedicisi; aracın kritik sistemlerinin kaza hemen öncesi ve sonrası bilgilerini içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçlarında zorunludur. Orta ve ağır hizmet araçlarında ise 7 Ocak 2029'da zorunlu olacaktır. Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı; araçlara satış sonrası alkol kilitleme cihazlarının takılabilmesini mümkün kılan standart bir arayüz oluşturulmasını içerir. Ulusal Tip Onayı ve AB Tip Onayı için binek ve hafif hizmet araçları ile orta ve ağır hizmet araçlarında bu arayüzün oluşturulması zorunludur."