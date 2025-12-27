Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Bakanlığın merkez teşkilatına 25 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına 15 müfettiş yardımcısı olmak üzere 40 personel alınacak.

Alımlar, iki aşamalı olmak üzere yazılı ve sözlü sınavla yapılacak.

Başvurular 29 Aralık - 5 Ocak 2026 tarihlerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının internet sayfası veya e-Devlet (Kariyer Kapısı) üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başarılı olan adayların sınav sonuçları, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınıp başarı listesi ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak asil ve yedek listeler oluşturacak. Listeler, Bakanlıktan yapılacak duyurudan sonra "Kariyer Kapısı" sistemi üzerinden görebilecek.