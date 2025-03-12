Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin TBMM’deki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, Kartalkaya'daki yangın faciası dahil olmak üzere genel af ve başıboş sokak köpeklerine ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Bakan Tunç burada yaptığı açıklamada, Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan ve 78 canın yitirildiği yangın felaketine ilişkin bilirkişi raporunun kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

"KİMLERİN SORUMLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

İstanbul Teknik Üniversitesi’nden uzman bir ekibin, rapor üzerindeki çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bakan Tunç, yangın felaketinin polemik konusu yapılamayacağını ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in dün yaptığı konuşmada, bu konudaki eleştirilerini anımsatan Bakan Tunç, “CHP Genel Başkanı’nın iki haftadan bu yana grup toplantılarında özellikle bu konuyu gündeme getirerek, sanki birilerinin sorumluluktan kaçırıldığı izlenimi uyandırılmaya çalışılıyor. Bu çok çirkin bir ifade. Acı olayın üzerinden polemik yapmamak lazım. Biz sayın Özel’in neyi ifade etmek istediğini çok iyi biliyoruz.” dedi.

Bakan Tunç, “Ucu nereye dokunursa dokunsun, rapor çıktığında kimlerin sorumlu olduğu ortaya çıkacak.” diye konuştu.

GENEL AF SORUSUNA YANIT

Bakan Tunç’a genel af ile ilgili bir soru da yöneltildi.

Koronavirüsü döneminde, 31 Temmuz 2023 tarihi itibariyle cezaevinde bulunanlar ve denetimli serbestliğine beş yıl kalanlarla ilgili izin çıktığını hatırlatan Bakan Tunç, “Şu anda konuşulan konu şu; 31 Temmuz 2023 itibariyle cezaevinde bulunmayan ancak cezaevinde bulunanlardan önce suç işleyen, suç tarihi itibariyle daha önce suç işlediği halde bu yasadan yararlanamayanlarla ilgili bir talep var.” dedi.

Bu konuda değerlendirmenin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olduğunu söyleyen Bakan Tunç, genel af konusunun ise gündemde olmadığını ifade etti.

BAŞIBOŞ SOKAK KÖPEKLERİ SORUNU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hayvanları koruma kanununa da değindi, bu konuda yasanın uygulanması noktasında ilgili kurumlara görev düştüğünü anlattı.

“Ekmek almaya giden çocuklarımızın köpekler tarafından parçalanmasını kabul edemeyiz. Herkes üzerine düşeni yapmak durumunda, bu kanunun uygulanması lazım.” diyen Adalet Bakanı Tunç, şöyle devam etti:

Belediyelere yüklenen görevlerin yerine getirilmesi lazım. Kanunda bir takım sorumluluklar var. Bu sorumlulukları yerine getirmezlerse, görevi kötüye kullanma ve eğer bu konuda ölüm ya da yaralama meydana gelmişse taksirle yaralama, taksirle öldürme suçlarına iştirak gibi suçlar gündeme gelir.