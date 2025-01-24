Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bir dizi temaslarda bulunmak için İzmir'e geldi. İzmir Valisi Süleyman Elban, Bakan Memişoğlu'nu Adnan Menderes Havalimanı'nda karşıladı. İzmir Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Memişoğlu, ‘Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Memişoğlu'na Vali Elban'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, İzmir İl Sağlık Müdürü Burak Öztop, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz da eşlik etti.

Ziyarette konuşan Bakan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı kapsamında 39'uncu ilimiz olan ziyaretimizi Ege'nin incisi İzmir'e yapıyoruz. İzmir, Kurtuluş Savaşımızın simge şehirlerinden biri.

Burada sağlık hizmetlerini değerlendireceğiz. 'Sağlıkla ilgili daha iyi nasıl hizmet sunarız’, ‘İnsanlarımızı nasıl daha iyi ve sağlıklı kılarız?' konularında istişare edip, gerekli önlemleri, tedbirleri ve gelişmeleri sağlayacağız. İzmir, sağlık anlamında iyi yerlerde. 31'i kamu hastanesi olmak üzere bir şehir hastanemiz, eğitim araştırma hastanelerimiz, 2 tane üniversite hastanemiz, toplam 64 hastanemizle sağlık anlamında Türkiye'nin en önemli yerlerinden biri. Bu konuda bütün sağlık çalışanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkür ederiz. Valimiz, milletvekillerimiz, siyasilerimizle birlikte daha iyi sağlık hizmeti için toplantılarda ve ziyaretlerde bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Bolu'da yaşanan üzücü olay için herkesin üzgün olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bolu'da rahmetli olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlara sabırlar diliyorum. Şu anda hastanelerimizde 8 yaralımız kaldı. İnşallah onları da şifa ile taburcu edeceğiz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

'ÖNCELİKLE HEDEFİMİZ KORUYUCU HEKİMLİK'

İnsanların hastalanmadan sağlıklı kalmasını sağlamak amacıyla öncelikli hedefin koruyucu hekimlik, aile hekimliğini ön planda tutmak olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, "Sigara, bağımlılık, kötü beslenme hareketsizlik gibi sağlığımızı engelleyen unsurları dışlamak ve hastalanmadan sağlığımızı korumak için de aile hekimliklerini ön planda tutmaya çalışıyoruz. İzmir'de aile hekimlikleri yapıyoruz. Birçok inşaatımız var. Onlara kurumsal kimlik kazandıracağız. Daha da iyi olacağız" diye konuştu.

‘RANDEVU SIKINTILARIMIZI AZALTTIK’

Özellikle kış döneminde üst solunum yolu enfeksiyonlarının bir miktar artmakta olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, "Mevsimsel olarak geçen senelere göre bir farklılığımız yok. Ama bu hastalıkların birçoğu virütik hastalıklar. İstirahat, iyi beslenmeyle ve dinlenmekle daha çabuk geçen hastalıklar. Onun için bizler de hastanelerdeki özellikle acildeki yoğunlukları mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışıyoruz. Özellikle mesai sonrasında hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın özverisiyle randevu sıkıntılarımızı bir miktar azalttık. Daha da azaltacağız. İl müdürlüklerimize talimatımız bu yönde" dedi.

'ARAŞTIRMA HASTANELERİNİ FİZİKİ OLARAK YENİLEYECEĞİZ'

İzmir'de çok güzel bir şehir hastanesinin bulunduğunu söyleyen Bakan Memişoğlu, "Çok iyi hizmetler veriyor. Şu anda sağlığın odak noktası olmuş durumda. Ama kurumsal olarak kültürü olan, geçmişte büyük hizmetler vermiş ve hala daha hizmet vermeye devam eden Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi hastanelerimizi de fiziki olarak yenileyeceğiz. Tepecik'i 2025 yatırım programımıza aldık. Bozyaka'yla da ilgili proje yapacağız. Sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sunmaya çalışacağız. Aliağa'da 9 Eylül Üniversitemizin yaptığı bir hastane var. İnşallah onu da çok yakın zamanda hizmete sunmaya çalışacağız" diye konuştu.