B sınıfı ehliyet sahiplerini ilgilendiren önemli uyarı geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024'e kadar 15 TL ödeyerek ehliyeti yenilememeleri taktirde 12 bin 978 TL ceza ödeyecek. Ehliyet yenileme işlemleri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

1 Ocak 2016'dan önce alınmış ehliyetler için yenileme zorunluluğu getirildi. Ehliyetlerini değiştirmek isteyenler için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Belirlenen bu süre zarfında bu işlemi gerçekleştirmeyen sürücüler için 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik para cezası uygulanacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Ehliyet yenilemek isteyen sürücüler ilk adımda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden randevu almalı. Yenileme işlemi için gerekli olan belgeler de şöyle:

-Kimlik kartı veya pasaport

-Güncel biometrik fotoğraf

-Geçerli bir sağlık raporu

-Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse gerekli değil)

-Mevcut ehliyet

-Adli sicil kaydı

-Yenileme ücreti olarak ödenmesi gereken 15 TL (12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli dahil)

Bu belgelerle randevu gününde ilgili kuruma başvurulduğunda, ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilecek.

BAKANLIK SÜREYİ UZATMIŞTI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıklamıştı. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak.