Aysun Gültekin: Türk Halk Müziğinin Efsane İsimlerinden Birinin Hayatı!

Aysun Gültekin, Türk halk müziğinin efsane isimlerinden biri olarak bilinir. Peki, Aysun Gültekin kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Aysun Gültekin'in yaşamı ve biyografisi!

Aysun Gültekin Kimdir?

Aysun Gültekin, 1963 yılında Erzurum'un İspir ilçesine bağlı Çamlıkaya beldesinde doğdu. Eğitim hayatına bu bölgede başladı ve müzik tutkusuyla genç yaşlarda öne çıktı. TRT'nin düzenlediği radyo sınavlarını kazanarak 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu'nda göreve başladı. Müzik eğitimini Esat Kabaklı'dan aldıktan sonra TRT İstanbul Radyosu'na tayin oldu ve burada da kariyerini başarıyla sürdürdü.

Sanat Kariyeri

Aysun Gültekin, Türk halk müziğinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Türk müziği dalında yılın sanatçısı seçilmiştir. Ayrıca çeşitli dizi ve film projelerinde türküler seslendirmiştir. Anadolu Ninnileri isimli albüm projesinde yer alarak TRT stüdyolarında birçok türkü kaydı gerçekleştirmiştir. 2011 yılında TRT Harbiye stüdyosunda verdiği konserle TRT'deki görevinden ayrılmıştır.

Özel Hayatı

Aysun Gültekin'in özel hayatıyla ilgili daha fazla bilgi bulunmamaktadır.

Aysun Gültekin, Türk halk müziğinin değerli seslerinden biri olarak müzikseverlerin kalbinde özel bir yer edinmiştir.