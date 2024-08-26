26 Ağustos 2024 – Audi’nin 2024 yılı fiyatları, otomobil severlerin gözlerini kamaştıracak! Almanya’nın ünlü otomobil markası, yeni yıl için belirlediği fiyat etiketleriyle piyasa standartlarını alt üst etti. İşte, Audi modellerinin fiyatlarının detaylı listesi ve sizin için hazırladığımız büyük fiyat şoku!

Audi 2024 Fiyat Listesi: Cebinizi Sarsacak Zamlar ve Sürprizler!

2024 yılına ait Audi fiyat listesi, markanın geniş model yelpazesi ve lüks donanımlarıyla dikkat çekiyor. İşte, Audi’nin en popüler modellerinin fiyatları:

Audi A3 Fiyatları

A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.095.937 TL

2.095.937 TL A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic: 2.506.834 TL

2.506.834 TL A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.204.153 TL

Audi A4 Fiyatları

A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic: 3.428.513 TL

3.428.513 TL A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 4.118.543 TL

Audi A5 Fiyatları

A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic: 4.476.413 TL

4.476.413 TL A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 3.990.113 TL

3.990.113 TL A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic: 4.164.113 TL

Audi A6 Fiyatları

A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.104.943 TL

5.104.943 TL A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.170.043 TL

5.170.043 TL A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 5.726.393 TL

Audi A7 Fiyatı

A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 7.193.603 TL

Audi A8 Fiyatları

A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic: 15.725.769 TL

Audi Q Serisi Fiyatları

Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.259.557 TL

2.259.557 TL Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.932.117 TL

2.932.117 TL Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic: 3.189.265 TL

3.189.265 TL Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 4.805.663 TL

4.805.663 TL Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.011.163 TL

5.011.163 TL Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic: 7.972.943 TL

Audi e-tron Fiyatları

Q8 e-tron Advanced 55 quattro: 7.060.818 TL

7.060.818 TL Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro: 7.212.690 TL

7.212.690 TL e-tron GT quattro: 9.352.761 TL

Sizin İçin Büyük Şok!

Audi’nin yeni fiyat listesi, markanın üst segment araçlarının lüks ve performans açısından ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Ancak, bu yüksek fiyatlar cebinizi sarsabilir. Audi’nin zengin donanım ve performans seçenekleri, her bütçeye uygun alternatifler sunarken, lüks ve kaliteye de vurgu yapıyor.

En Çok Hangisini Beğendiniz?

Audi’nin 2024 fiyat listesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve hangi modelin sizi en çok etkilediğini aşağıda bizimle paylaşın! Audi’nin yeni yıl fiyatlarıyla ilgili her şey için bizi takip etmeye devam edin!