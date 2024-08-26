26 Ağustos 2024 – Audi’nin 2024 yılı fiyatları, otomobil severlerin gözlerini kamaştıracak! Almanya’nın ünlü otomobil markası, yeni yıl için belirlediği fiyat etiketleriyle piyasa standartlarını alt üst etti. İşte, Audi modellerinin fiyatlarının detaylı listesi ve sizin için hazırladığımız büyük fiyat şoku!
Audi 2024 Fiyat Listesi: Cebinizi Sarsacak Zamlar ve Sürprizler!
2024 yılına ait Audi fiyat listesi, markanın geniş model yelpazesi ve lüks donanımlarıyla dikkat çekiyor. İşte, Audi’nin en popüler modellerinin fiyatları:
Audi A3 Fiyatları
- A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.095.937 TL
- A3 allstreet 35 Turbo FSI 150 hp S tronic: 2.506.834 TL
- A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.204.153 TL
Audi A4 Fiyatları
- A4 Sedan 40 TDI 204 hp Advanced S tronic: 3.428.513 TL
- A4 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 4.118.543 TL
Audi A5 Fiyatları
- A5 Cabrio 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic: 4.476.413 TL
- A5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 3.990.113 TL
- A5 Coupe 45 Turbo FSI quattro 265 hp S line S tronic: 4.164.113 TL
Audi A6 Fiyatları
- A6 Sedan 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.104.943 TL
- A6 Avant 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.170.043 TL
- A6 allroad 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 5.726.393 TL
Audi A7 Fiyatı
- A7 Sportback 40 TDI quattro 204 hp S tronic: 7.193.603 TL
Audi A8 Fiyatları
- A8 L 50 TDI quattro 286 hp Tiptronic: 15.725.769 TL
Audi Q Serisi Fiyatları
- Q2 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.259.557 TL
- Q3 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic: 2.932.117 TL
- Q3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic: 3.189.265 TL
- Q5 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 4.805.663 TL
- Q5 Sportback 40 TDI quattro 204 hp Advanced S tronic: 5.011.163 TL
- Q8 SUV 45 TFSI quattro 265 hp Tiptronic: 7.972.943 TL
Audi e-tron Fiyatları
- Q8 e-tron Advanced 55 quattro: 7.060.818 TL
- Q8 Sportback e-tron Advanced 55 quattro: 7.212.690 TL
- e-tron GT quattro: 9.352.761 TL
Sizin İçin Büyük Şok!
Audi’nin yeni fiyat listesi, markanın üst segment araçlarının lüks ve performans açısından ne kadar iddialı olduğunu gösteriyor. Ancak, bu yüksek fiyatlar cebinizi sarsabilir. Audi’nin zengin donanım ve performans seçenekleri, her bütçeye uygun alternatifler sunarken, lüks ve kaliteye de vurgu yapıyor.
En Çok Hangisini Beğendiniz?
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