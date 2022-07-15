Van'daki uçak kazasında şehit olan 7 emniyet mensubu dualarla anıldı

Van'da 15 Temmuz 2020'de keşif uçağının Artos Dağı'na çarparak düşmesi sonucu şehit olan Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser Yardımcısı Samet Üstüner, komiser yardımcıları İrfan Aydoğan, Semih Güzelay, uçuş teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin, polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya için anma etkinliği düzenlendi.

Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı yerleşkesindeki şehitlikte düzenlenen programda, şehitler için dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Gevaş Kaymakamı Bayram Yıldız, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Balcı, daha sonra 31 Mart 1918'de Gevaş ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında kahramanca çarpışıp şehit olan Ahlatlı Osman Çavuş'un Baklakar Tepesi'ndeki kabrini ziyaret etti. AA