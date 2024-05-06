Karayolu Trafik Kaza İstatistikleri Resmi İstatistik Programı (RİP) kapsamında yayımlanan veriler doğrultusunda Nisan ayında Van’da 154 yaralanmalı trafik kazası oldu. Maddi hasarlı trafik kaza sayısı 191 olurken, trafik kazalarında 295 kişi yaralandı. Nisan ayı boyunca Van’da yaşanan trafik kazalarında sevindiren taraf ise yaşamını yitirenin olmaması.

Ocak-Nisan döneminde Van’da trafik kazalarında yaralanan kişi sayısı 879 oldu. Trafik kazaları sonucunda ise 3 kişi hayatını kaybetti.

ÜLKE GENELİ NİSAN AYI TRAFİK KAZA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Ülke geneli ve il bazında açıklanan trafik kazaları ve sonuçlarının türlerine göre dağılımı istatistiklerinde ise Türkiye genelinde Nisan ayında; 207 ölümlü kaza, 22 bin 410 yaralanmalı kaza, 27 bin 923 maddi hasarlı kaza olmak üzere toplam 50 bin 540 kaza gerçekleşti.

Gerçekleşen 50 bin 540 trafik kazası sonucunda 33 bin 934 kişi yaralanırken, 237 kişi yaşamını yitirdi.

Trafik kazası sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının bir önceki aya göre yüzde 18,50 oranında arttığı saptandı.