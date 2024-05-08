Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Tefecilik faaliyetleri yürüttüğü düşünülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Tefecilik faaliyetleri yapıldığı düşünülen 10 adreste yapılan aramalarda; 2 tabanca, 2 şarjör, 63 adet fişek, 6 milyon 975 bin TL değerinde 5 adet çek, 128 adet borçlunun imzası bulunan bilgileri doldurulamayan senet, 59 adet altı imzalı tamamı doldurulmamış senet koçanı alt sureti, 3 adet içerisinde alacak-verecek notları bulunan ajanda, 1 adet tapu, 6 adet cep telefonu ve 2 adet flash bellek ele geçirildi” denildi.