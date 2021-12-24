Van'da KADES uygulaması 900 kadının hayatına dokundu

Van'da polis ekipleri, kadına yönelik şiddet ihbarına hızlı müdahaleyi sağlayan Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) ile kadınların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

ASAYİŞ 24.12.2021, 11:26 24.12.2021, 11:34

Uygulamanın başladığı günden bu yana Van'da 8 bin 255 kadın bu uygulamayı cep telefonlarına indirirken bugüne kadar 1863 kadın ihbarda bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Ensar Alıklı, "Van'da yaklaşık 900 kadını KADES uygulaması sayesinde kurtardığımızı, koruduğumuzu ve koruma altına aldığımızı söyleyebilirim" dedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılında KADES uygulaması hayata geçirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden hızlı bir şekilde Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’ne ulaşabiliyor. Hayata geçirildiği günden bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 997 bin 642 kişi bu uygulamayı indirirken yaklaşık 268 bin kadın ihbarda bulundu.

'EKİPLERİMİZ, UZMAN VE EĞİTİM ALMIŞ KİŞİLER'

Van'da da polis ekipleri kadına yönelik şiddetin önlenmesi için başlatılan KADES uygulamasını tanıtmak ve ihbarda bulunan kadınlara ulaşmak için yoğun çaba harcıyor. Konuyla ilgi bilgi veren Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Ensar Alıklı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadına yönelik şiddetin toplumun kanayan bir yarası olduğunu söyledi. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak kadına yönelik şiddet ve şiddetin her türlüsü ile mücadeleye devam ettiklerini anlatan Alıklı, "Bu amaçla kadına yönelik şiddeti nasıl engelleyebiliriz, azaltabiliriz, kadınları etkin nasıl koruyabiliriz diye çalışmalar yapmaktayız. Bu birimimizde görev yapan tüm ekiplerimiz uzman ve eğitim almış kişilerden oluşuyor. Şiddet mağduru kadınların bu bürolarda tüm işlemleri yapılıp, daha sonra da önleyici ve koruyucu tedbirleri alınıyor" dedi.

KADES'in bir ihbar hattı uygulaması olduğunu anlatan Alıklı, "İlk uygulamaya girdiğinde ilgi azdı ama şimdi kadınların çoğunun bu uygulamayı bildiğini düşünüyoruz. Her geçen gün hem kaydolan kadın sayısı hem de ihbar sayısı artmaktadır. Türkiye genelinde 24 Mart 2018 tarihinden günümüze kadar 2 milyon 997 bin 642 kişi bu uygulamayı indirirken, yaklaşık 268 bin kadın ihbarda bulunmuş. Van'da ise bin 863 kadın ihbarda bulundu. Bu ihbarların yüzde 50'sinden fazlasının asıllı olduğunu söyleyebiliriz. Yani yaklaşık 900 kadını başına bir şey gelmeden koruduk" dedi.

KADES uygulamasını yaygınlaştırmak için yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini belirten Alıklı, "Çok yakın zamanda aldığımız bir ihbardan bahsetmek istiyorum. 5 yıldır eşiyle ayrı yaşayan bir kadından ihbar aldık. Eşi yaklaşıyor ve 'seni öldüreceğim' diyor. Kadın uzaklaşmaya çalışırken KADES uygulamasından ihbarda bulunuyor. Ekiplerimiz en kısa sürede ihbarın yapıldığı bölgeye giderek kadına bir zarar gelmeden kendisini koruma altına aldık. Van'da yaklaşık 900 kadını KADES uygulaması sayesinde kurtardığımızı, koruduğumuzu ve koruma altına aldığımızı söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.  

'ASILSIZ İHBARLAR BAŞKA BİR KADINI KORUMAMIZA ENGEL'

112 Acil Servis hattında olduğu gibi KADES uygulamasında da asılsız ihbarlar aldıklarını belirten Alıklı, "Bu da personelimizi yormakta ve belki de başka bir kadını koruyamamamıza neden olabilir. Vatandaşlara şunu söylemek istiyorum. KADES gerçek bir uygulama ve siz ihbar ettiğinizde polis kesinlikle gelir. Olağanüstü bir durum olmazsa 5 dakikayı geçmez. Lütfen denemek için veya çocuğunuzun eline vererek asılsız ihbarlarda bulunmayalım ve bu konuda daha hassas olalım. Hayat kurtaran bir uygulama ve sadece ihtiyaç anında kullanılırsa bizim de sizi daha etkin korumamızı sağlar" diye konuştu.  

ŞÜPHELİ KOCANIN ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

KADES ile gelen son ihbarda ise ekipler zaman kaybetmeden olay yerine ulaştı. Şiddet mağduru kadının ihbarı ile bölgeye giden ekipler kadını korumaya alırken, eşinin üzerinden ise silah çıktı.dha


 

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