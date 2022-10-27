TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı tutuklandı!

Dün İstanbul'daki evinde gözaltında alınan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, sorgusunun ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Fincancı, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İlk ifadesi ortaya çıktı

İfadesinde suçlamaları reddeden Fincancı, ''Söz konusu konuşmayı adli tıp uzmanı sıfatı ile yaptım. Örgüt propagandası kastım yoktu'' dedi. Fincancı, TTB Başkanı sıfatı ile gösterilen fotoğraflarla ilgili bilimsel yorum yaptığını söyledi. Fincancı, Ankara Adliyesi 3. Sulh Ceza hakimliğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanarak Sincan Kapalı Kadın Cezaevine gönderildi.

Fincancı neden gözaltına alındı?

Fincancı, 20 Ekim'de PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar nedeniyle Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2 maddesi gereğince "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

TTB için yeniden yapılanma talebi

Fincancı'nın ikametinde yapılan aramada; Fincancı'ya ait dijital materyaller, 1 adet kitap, 25 adet dolu, 1 adet boş 9 mm tabanca fişeği ve 2 adet dolu, 1 adet boş Kalaşnikof fişeği ele geçirilmişti.

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fincancı'nın TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesini talep etmişti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talepte bulunmuştu.

Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesini talep etmişti

İnternethaber