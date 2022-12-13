Dehşete düşüren kaza: Arabanın son halini görenler şoke oldu
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 19 yaşındaki Musa Soyulgan isimli bir kişi önce toplu taşıma aracına daha sonra demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Aracın sürücüsü Soyulgan ise hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü olan 19 yaşındaki Musa Soyulgan hayatını kaybetti.
Musa Soyulgan (19) idaresindeki 16 BT 261 plakalı otomobil, Çiftehavuzlar Mahallesi'nde aynı istikamette seyreden 16 BOD 03 plakalı belediyeye ait toplu taşıma aracına ardından demir bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Soyulgan'ın kullandığı otomobil ikiye bölündü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Soyulgan, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Öte yandan, ikiye bölünen otomobilin ve parçalarının etrafa saçılmasıyla yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza anı ise çevrede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.
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