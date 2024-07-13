Bu, kişinin telefonunu açık tuttuğu ancak konuşamadığı veya konuşmak istemediği anlamına gelebilir.

Genellikle bu tür bir mesaj, aradığınız kişinin size geri dönüş yapmasını veya daha sonra tekrar aramanızı teklif eder. Bazı durumlarda ek bilgiler de verilebilir, örneğin kişinin ne zaman müsait olacağı veya arama tahminleri hakkında.

Bu tür mesajlar, özellikle iş görüşmeleri, randevular veya acil durumlar sırasında sıklıkla duyulur. Kişinin meşgul olması nedeniyle görüşmenin şimdilik gerçekleşemediğini belirtir ve sizi daha sonra tekrar aramaya yönlendirir.